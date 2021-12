Insigne, l'offerta del Toronto fa vacillare il capitano: propone il doppio di ADL

Lorenzo Insigne e il futuro. A un punto morto con il Napoli, almeno, con la distanza che permane stabile tra domanda e offerta. Perché Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di salire rispetto al quadriennale da 3.5 milioni a stagione mentre dall'altra parte il giocatore chiede 5 milioni a salire. Una distanza importante tra le parti che al momento ha stuzzicato l'interesse di alcuni club italiani, su tutti l'Inter e la Lazio, ma senza portare a ulteriori offerte. E mentre il Tottenham si tira indietro dalle voci mediatiche, quella del Toronto FC in MLS è una proposta concreta: 7 milioni a stagione per renderlo la nuova star del club che cerca così di riaprire a breve un nuovo ciclo. E una cifra simile, così come la prospettiva di essere l'icona di un progetto di una Lega in crescita verticale, affascinano Insigne.