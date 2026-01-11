Live Inter-Napoli, pre-partita: attesa per le scelte di Conte

16.30 - Secondo Sky, Buongiorno vince il ballottaggio con Beukema e sarà il perno centrale della linea a tre, completata da Rrahmani e Juan Jesus, quest’ultimo rientrato dopo il riposo nel turno infrasettimanale contro il Verona. Sulle corsie esterne avanzano Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, altra novità di giornata, mentre in mezzo al campo toccherà alla coppia Lobotka-McTominay garantire equilibrio e qualità. Alle spalle della punta spazio a Politano, preferito a Lang, insieme a Elmas. Il riferimento offensivo sarà Hojlund, chiamato a guidare l’attacco azzurro nella sfida di San Siro.

16.00 - Aurelio De Laurentiis non sarà presente stasera al Meazza in occasione di Inter-Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il presidente azzurro sarà assente a San Siro e guarderà la sfida-Scudetto contro i nerazzurri in televisione.

Le ultime sull'Inter - Cristian Chivu schiererà il suo undici tipo con cui ha aperto una striscia di sei vittorie di fila. Nel 3-5-2 c'è Sommer tra i pali, nel trio difensivo Bisseck è ancora in pole su Acerbi, non si toccano poi Akanji e Bastoni. A centrocampo Zielinski è avanti a Mkhitaryan nelle gerarchie, insieme a lui Calhanoglu e Barella, mentre agiranno sulle corsie Dimarco e Luis Henrique. In attacco nessun dubbio sul tandem Thuram-Lautaro Martinez. Verso il forfait Frattesi e Josep Martinez, oltre il lungodegente Dumfries.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte torna al solito undici dopo le rotazioni contro il Verona, ma con il grande assente David Neres che non recupera dal problema alla caviglia. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa riecco Juan Jesus insieme a Rrahmani e Di Lorenzo; larghi sugli esterni di centrocampo Politano e Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay. In attacco, tocca Noa Lang sostituire il brasiliano, completano il tridente Elmas e Hojlund. Assenti i lungodegenti De Bruyne, Gilmour, Lukaku e Anguissa, proveranno invece a recuperare Beukema e Vergara.

A San Siro va in scena un match cruciale in chiave Scudetto: l'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Napoli di Antonio Conte. Da un lato i nerazzurri con l'intenzione di chiudere virtualmente i giochi - si porterebbero a +7 in caso di vittoria -, dall'altro gli azzurri con la voglia di rivalsa dopo gli episodi con il Verona e la ghiotta chance di portarsi a -1 dall'attuale capolista. La certezza è solo una: Inter-Napoli sarà una partita infuocata, non solo dentro al campo ma anche fuori.

