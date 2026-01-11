Live Inter-Napoli 1-1 (10' Dimarco, 26' McTominay): che occasione per Hojlund

48' Che occasione per il Napoli. Pallone lungo e forte di Milinkovic-Savic in profondità, il pallone va in zona Hojlund che corre verso la porta, con i difensori ormai alle spalle, ma il pallone esce al lato.

47' Pallone in mezzo di Spinazzola intercettato dalla difesa.

21.52 Riparte la gara.

21.35 Il Napoli dopo un avvio con l'atteggiamento di una squadra che si posiziona alta in campo e vuole giocarsela, subisce il gol dopo un pallone perso da McTominay a centrocampo. Sarà lo stesso Scott a trovare il gol del pareggio sul suggerimento di Elmas.

47' Finisce il primo tempo.

46' Sinistro di Bisseck, para Milinkovic-Savic.

45' Concessi 2' di recupero.

44' Cross di Barella per lo stacco di Thuram. Colpo di testa centrale, la mette in calcio d'angolo Milinkovic-Savic.

42' Il tiro di Zielinski colpisce in pieno Lautaro Martinez, sarà rinvio dal fondo per il Napoli.

39' Cross di Bisseck, la difesa allontana il pallone.

36' Errore di Juan Jesus in impostazione, poi rimedia recuperando su Thuram.

33' Barella si coordina per colpire al volo ma non ci riesce.

31' Mctominay recupera il pallone a Zielinski e va alla conclusione, para Sommer.

31' Cross di Bisseck, la difesa del Napoli libera.

30' Thuram prova a servire un compagno, esce Milinkovic-Savic.

26' GOOOOOL! Pareggio del Napoli con Scott McTominay. Cross di Elmas e inserimento del centrocampista scozzese che mette il punteggio in equilibrio.

22' Fallo di Thuram su McTominay a centrocampo.

18' Scontro di gioco tra Thuram e Juan Jesus, il difensore colpisce il pallone e anche il petto dell'attaccante, ma l'intervento è regolare.

17' Tiro dalla distanza di Calhanoglu, la conlusione è alta.

14' Azione tutta di un tocco per l'Inter, ma la conclusione di Lautaro è debole e impecisa.

10' Inter in vantaggio, gol di Dimarco. McTominay perde un pallone velenoso a centrocampo. Thuram serve Dimarco che insacca il palline nell'angolino.

5' Cross di Beukema per Hojlund, ma l'assistente di gara interrompe l'azione per fuorigioco.

3' Bastoni lancia lungo per Dimarco, l'esterno per poco non riesce ad agganciare un pallone interessante.

1' Il primo possesso è del Napoli. Lancio lungo di Milinkovic-Savic in avanti.

20.47 INTER-NAPOLI È INIZIATA!

20.27 - Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, nel pre-partita del match casalingo contro il Napoli valido per la 20^ giornata di Serie A.

Cosa vi direte con Conte?

"L'ho anche già salutato negli spogliatoi, mi sembra il minimo tra due persone corrette che hanno anche lavorato insieme. I punti di vista possono anche essere diversi, ma sono dinamiche che il calcio ripropone ogni volta che c'è una lotta al vertice della classifica".

Quanto conterà dimostrare di essere migliorati sotto l'aspetto mentale?

"Nel calcio moderno l'aspetto mentale rappresenta una percentuale molto elevata. Il merito di questa classifica è di Chivu, è lui il leader del gruppo e noi come società abbiamo il dovere di supportarlo nella sua gestione come abbiamo fatto. Merito anche della squadra e dei tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare affetto".

Problema sulla destra: visione unica di società e allenatore?

"La società deve sempre agire in concerto con l'allenatore. Abbiamo una rosa numerosa, che corrisponde agli obiettivi della stagione. Abbiamo solo il neo dell'infortunio di Dumfries e, se ci fosse l'opportunità di colmare questo vuoto, la sfrutteremo ma a gennaio non è facile trovare un profilo da Inter".

20.20 - Nel pre-partita di Inter-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Chi è il favorito, lei con chi sta? "Sono sempre dalla parte del mister, quello che ha detto il mister fa bene. No, scherzo. E' una bella partita, due grandi squadre. L'anno scorso è stato uno bello scontro fino all'ultima partita, speriamo che succeda anche quest'anno. Loro sono una squadra forte, sono in un buon momento, giochiamo in uno stadio incredibile. E' tosta".

Importante non perderla, sarebbe un segnale di debolezza? "Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell'avversario, che in questo momento è alto. Ripeto sono in un grandissimo periodo di forma. Anche noi siamo in un momento positivo, abbiamo le nostre problematiche, le sappiamo e andiamo avanti. E' una partita importante perché può segnare uno spartiacque importante. Il Milan oggi ha pareggiato, c'è uno scontro diretto. Bisogna essere intelligenti e fare la partita giusta con determinazione e attributi".

C'è qualcuno che potrebbe arricchire la rosa a gennaio? "In questo momento in una squadra rodata, con un gioco e con un metodo non è mai facile alterare gli equilibiri, farlo è molto semplice. Noi abbiamo detto che vogliamo provare a migliorare la squadra. Nel momento in cui si saranno le opportunità e riusciremo anche a prevaricare questa problematica oggettiva andremo a farlo. Non è certo che questo accada, ma ci stiamo lavorando, ci sono ancora 20 giorni. Il mercato di gennaio è sempre un po' ostico e complicato perché si gioca.

Però con Billing proprio contro l'Inter... "Con Billing fummo fortunati. Fu bravo lui, grande ragazzo".

20.06 - Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Inter: Bisogna spingere fortissimo, perché l'Inter è una squadra forte che spinge tanto a sinistra. ma non non siamo da meno a destra. Penso che sarà una partita fatti di duelli, chi li vincerà di più la porterà a casa".

Quali le chiavi da sfruttare? "Da sfruttrare sarà il palleggio, non bisogna farli palleggiare. Se li porti nella tua metà campo loro sono veramente forti. Dobbiamo essere bravi a tenere il più possibile il pallino del gioco".

Sarà determinante come Napoli-Inter della passata stagione? "La partita è fondamentale, magari non come quella dell'anno scoso, perché era a ridosso del campionato. Quest'anno ci sono ancora tante partite, l'importante oggi sarà non perdere. Ma pensiamo a giocarcela alla grande, non pensiamo alla sconfitta ma alla vittoria".

19.55 - Nel pre-patita di Inter-Napoli, il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN, trasmettendo fiducia e compattezza.

Sull’eredità del match d’andata, il difensore nerazzurro è chiaro: “Non ci stiamo pensando troppo, ma abbiamo imparato tante cose. Siamo ben preparati e carichi: se mettiamo tutto questo in campo possiamo avere una bella serata”.

Bisseck ha poi sottolineato la continuità della linea arretrata: “È la sesta partita di fila che giochiamo così. Tutti e tre abbiamo qualità e il sistema del mister possiamo farlo bene. Sono felice di aiutare la squadra e spero di farlo anche oggi”.

Sulle consegne difensive e l’aiuto reciproco: “Dobbiamo stare ovunque, è normale dare una mano al compagno. Manu (Akanji, ndr) non ha tanti problemi con gli attaccanti, ma loro ne hanno di forti e dobbiamo difendere tutti insieme”.

19.50 - Yann Bisseck, difensore nerazzurro, è stato intervistato da Inter tv prima della sfida contro il Napoli: "Ci siamo preparati, siamo carichi e vogliamo vincere. Per noi è una grande opportunità, penso che faremo una grande partita.

Come si affronta il Napoli? Dobbiamo restare concentrati per 95 minuti, credere nelle nostre qualità. Siamo difficili da battere se le mettiamo in campo. I nostri tifosi sono i migliori al mondo, speriamo siano carichi come lo siamo noi".

19.35 - Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, posticipo della 20esima giornata di Serie A. Conte deve rinunciare a David Neres, che non recupera dopo la distorsione alla caviglia. Sarà Politano a sostituire il brasiliano in attacco, con l'avanzamento di Di Lorenzo nei quattro di centrocampo e l'inserimento di Beukema in tre di difesa. L'ex Bologna sarà il centrale di destra con Rrahmani al centro e Juan Jesus a sinistra, davanti a Milinkovic-Savic, confermato tra i pali. A centrocampo intoccabile la coppia Lobotka-McTominay con Spinazzola che completa il pacchetto sulla fascia opposta a quella occupata dal capitano azzurro. In attacco oltre a Politano, confermato dal 1' Elmas, che torna sul centro-sinistra con Hojlund centravanti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. All. Chivu A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Esposito. All. Chivu.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang. All. Conte.

19.30 - Nessuna sorpresa per quanto riguarda l'undici dell'Inter scelto da Chivu. Confermato il 3-5-2, con diversi cambi rispetto al turno infrasettimanale di Parma. Rientrano i 'titolarissimi' di questa stagione: fuori Carlos Augusto e dentro di nuovo Bastoni in difesa, riecco Barella e Zielinski al posto di Sucic e Mkhitaryan, in attacco si ricompone la ThuLa dall'inizio, con Thuram che ritrova un posto in distinta a discapito di Pio Esposito. Di seguito gli undici schierati da Christian Chivu.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Cristian Chivu.

19.20 - Cresce l'attesa il pullman del Napoli arriva a San Siro. Il club azzurro pubblica le immagini sul proprio account Instagram.

18.45 - Cancelli aperti allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'impianto di San Siro inizia e riempirsi. Stasera per il big match tra Inter e Napoli è previsto il sold-out

16.30 - Secondo Sky, Buongiorno vince il ballottaggio con Beukema e sarà il perno centrale della linea a tre, completata da Rrahmani e Juan Jesus, quest’ultimo rientrato dopo il riposo nel turno infrasettimanale contro il Verona. Sulle corsie esterne avanzano Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, altra novità di giornata, mentre in mezzo al campo toccherà alla coppia Lobotka-McTominay garantire equilibrio e qualità. Alle spalle della punta spazio a Politano, preferito a Lang, insieme a Elmas. Il riferimento offensivo sarà Hojlund, chiamato a guidare l’attacco azzurro nella sfida di San Siro.

16.00 - Aurelio De Laurentiis non sarà presente stasera al Meazza in occasione di Inter-Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il presidente azzurro sarà assente a San Siro e guarderà la sfida-Scudetto contro i nerazzurri in televisione.

Le ultime sull'Inter - Cristian Chivu schiererà il suo undici tipo con cui ha aperto una striscia di sei vittorie di fila. Nel 3-5-2 c'è Sommer tra i pali, nel trio difensivo Bisseck è ancora in pole su Acerbi, non si toccano poi Akanji e Bastoni. A centrocampo Zielinski è avanti a Mkhitaryan nelle gerarchie, insieme a lui Calhanoglu e Barella, mentre agiranno sulle corsie Dimarco e Luis Henrique. In attacco nessun dubbio sul tandem Thuram-Lautaro Martinez. Verso il forfait Frattesi e Josep Martinez, oltre il lungodegente Dumfries.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte torna al solito undici dopo le rotazioni contro il Verona, ma con il grande assente David Neres che non recupera dal problema alla caviglia. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa riecco Juan Jesus insieme a Rrahmani e Di Lorenzo; larghi sugli esterni di centrocampo Politano e Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay. In attacco, tocca Noa Lang sostituire il brasiliano, completano il tridente Elmas e Hojlund. Assenti i lungodegenti De Bruyne, Gilmour, Lukaku e Anguissa, proveranno invece a recuperare Beukema e Vergara.

A San Siro va in scena un match cruciale in chiave Scudetto: l'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Napoli di Antonio Conte. Da un lato i nerazzurri con l'intenzione di chiudere virtualmente i giochi - si porterebbero a +7 in caso di vittoria -, dall'altro gli azzurri con la voglia di rivalsa dopo gli episodi con il Verona e la ghiotta chance di portarsi a -1 dall'attuale capolista. La certezza è solo una: Inter-Napoli sarà una partita infuocata, non solo dentro al campo ma anche fuori.

