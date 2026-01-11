Politano a DAZN: "Gara fondamentale ma non come l'anno scorso. Importante non perdere"

vedi letture

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Inter: Bisogna spingere fortissimo, perché l'Inter è una squadra forte che spinge tanto a sinistra. ma non non siamo da meno a destra. Penso che sarà una partita fatti di duelli, chi li vincerà di più la porterà a casa".

Quali le chiavi da sfruttare? "Da sfruttrare sarà il palleggio, non bisogna farli palleggiare. Se li porti nella tua metà campo loro sono veramente forti. Dobbiamo essere bravi a tenere il più possibile il pallino del gioco".

Sarà determinante come Napoli-Inter della passata stagione? "La partita è fondamentale, magari non come quella dell'anno scoso, perché era a ridosso del campionato. Quest'anno ci sono ancora tante partite, l'importante oggi sarà non perdere. Ma pensiamo a giocarcela alla grande, non pensiamo alla sconfitta ma alla vittoria".