Manna a DAZN: "Stasera è tosta! Proveremo a migliorarci a gennaio, ma non è detto che accada"

Nel pre-partita di Inter-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Chi è il favorito, lei con chi sta? "Sono sempre dalla parte del mister, quello che ha detto il mister fa bene. No, scherzo. E' una bella partita, due grandi squadre. L'anno scorso è stato uno bello scontro fino all'ultima partita, speriamo che succeda anche quest'anno. Loro sono una squadra forte, sono in un buon momento, giochiamo in uno stadio incredibile. E' tosta".

Importante non perderla, sarebbe un segnale di debolezza? "Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell'avversario, che in questo momento è alto. Ripeto sono in un grandissimo periodo di forma. Anche noi siamo in un momento positivo, abbiamo le nostre problematiche, le sappiamo e andiamo avanti. E' una partita importante perché può segnare uno spartiacque importante. Il Milan oggi ha pareggiato, c'è uno scontro diretto. Bisogna essere intelligenti e fare la partita giusta con determinazione e attributi".

C'è qualcuno che potrebbe arricchire la rosa a gennaio? "In questo momento in una squadra rodata, con un gioco e con un metodo non è mai facile alterare gli equilibiri, farlo è molto semplice. Noi abbiamo detto che vogliamo provare a migliorare la squadra. Nel momento in cui si saranno le opportunità e riusciremo anche a prevaricare questa problematica oggettiva andremo a farlo. Non è certo che questo accada, ma ci stiamo lavorando, ci sono ancora 20 giorni. Il mercato di gennaio è sempre un po' ostico e complicato perché si gioca.

Però con Billing proprio contro l'Inter... "Con Billing fummo fortunati. Fu bravo lui, grande ragazzo".