Italia-Israele, formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Di Lorenzo nella difesa a tre
Sono state rese note le scelte dei commissari tecnici per Italia-Israele, sfida del Girone I per le Qualificazioni ai Mondiali. Negli azzurri, Gennaro Gattuso schiera un 3-5-2 con il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, schierato nella difesa tre insieme a Mancini e Calafiori; in attacco il duo Raspadori-Retegui. Partirà ancora dalla panchina l'altro giocatore del Napoli, Leonardo Spinazzola. Di seguito le formazioni ufficiali:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. All. Gattuso
A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola.
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khlaili; Biton, Baribo, Solomon. All. Ben SImon
A disposizione: Peretz, Tzur, Gandelman, Shua, Azoulay, Noy, Mizrahi, Abu Fani, Gropper, Turgeman, Stoinov, Toriel.
