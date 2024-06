Italia, Spalletti accampa scuse: "Il gol ad inizio 2T ci ha tagliato le gambe. Mondiale è lontano"

vedi letture

Luciano Spalletti, commissiario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai 1 a seguito della clamorosa eliminazione contro la Svizzera.

La scintilla non si è mai accesa: "È vero, nel senso che quel gol nel secondo tempo all'inizio ci ha un po' tagliato le gambe da un punto di vista di moralità. Anche se siamo rimasti nella loro metà campo però siamo stati poco incisivi. Quello che ha fatto la differenza è il ritmo. Avevamo un ritmo troppo inferiore al loro nel primo tempo, e anche nelle individualità c'era un passo differente nelle coppie, nelle situazioni individuali".

Come atteggiamento, testa e qualità non è l'Italia che vuole lei? "Purtroppo il ritmo e la freschezza fan sempre la differenza, l'altra volta pensavo a farli recuperare un po' di più, cambiando più giocatori. Stasera ho cambiato i giocatori e li avevo fatti recuperare, per cui in questo momento qui per troppi condizionamenti non siamo in grado di fare più di questo".

La strada verso il prossimo Mondiale è lunghissima: "La strada è lunghissima, questo è un discorso che si farà piano piano. Poi è chiaro che ci vuole più ritmo e gamba dentro la squadra, al di là di quella che può essere la qualità. Ci vuole più continuità e sacrificio, in diversi siamo stati non continui nell'andare a rosicchiare il metro, il centimetro, ad andare a pressare. Purtroppo un po' di cose, che vengono anche da come abbiamo finito il campionato, probabilmente non ci siamo arrivati con una condizione eccezionale ecco. Poi a questa temperatura qui diventa difficile".