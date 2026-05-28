Altro caso allo Stadio Maradona, stop ad ADL: "Abusivo punto ristoro"

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Lavori in corso allo stadio Diego Armando Maradona, ma senza le necessarie autorizzazioni edilizie. È quanto avrebbero accertato gli agenti della polizia municipale durante un controllo effettuato nell’area della tribuna autorità, dove era in fase di realizzazione un nuovo punto ristoro. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola. Il sopralluogo ha portato al sequestro della struttura con l’ipotesi di abuso edilizio. Nel provvedimento viene indicato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in qualità di committente delle opere contestate.

Stadio Maradona, sequestrata la struttura nella tribuna autorità

La vicenda è arrivata all’attenzione del giudice per le indagini preliminari, che il 18 maggio ha convalidato il sequestro. La struttura interessata dai lavori occuperebbe una superficie di circa 150 metri quadrati, con un’altezza di tre metri e mezzo. Secondo quanto emerso, il manufatto sarebbe stato realizzato con pannelli coibentati, pareti in cartongesso e tre pedane in legno poggiate su una base metallica. Previsti anche due servizi igienici e impianti idroelettrici e di climatizzazione. Il Napoli potrebbe ora decidere di impugnare il provvedimento oppure procedere allo smontaggio della struttura per chiudere rapidamente la vicenda giudiziaria.