Juanlu-Napoli, ore decisive! Sky: agente e giocatore in pressing col Siviglia

vedi letture

"Oggi è la giornata decisiva per il via libera del Siviglia per Juanlu: attesa la risposta del club spagnolo. Agenti e giocatore in pressing per avere il sì". Lo ha scritto su X il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Dentro o fuori dunque e tra poco il responso. I club di Premier League sono distanti, il giocatore vuole solo il Napoli e lo ha già ribadito al suo club. Gli azzurri sono fermi all'offerta di 17 milioni e non intendono migliorarla.

"Continuano anche oggi i contatti tra Napoli e Siviglia per il trasferimento di Juanlu, con entrambe le parti al lavoro per trovare un accordo sull’ultima offerta del club azzurro. La giornata di oggi si preannuncia decisiva: entro sera, il club spagnolo fornirà una risposta definitiva. Agenti e giocatore hanno intensificato il pressing, cercando di accelerare i tempi e convincere il Siviglia a dare l’ok definitivo. L’interesse del Napoli rimane forte e l’offerta presentata dai dirigenti, giudicata competitiva, potrebbe finalmente sbloccare la trattativa. La richiesta iniziale del Siviglia era di 20 milioni di euro, con il club allenato da Antonio Conte che non voleva spingersi oltre i 17. Se l’intesa dovesse arrivare entro le prossime ore, Juanlu potrebbe essere annunciato come nuovo rinforzo del Napoli in tempi brevi, completando così un mercato estivo in cui il club ha puntato con decisione su giovani talenti capaci di dare immediato impatto alla rosa".

Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.