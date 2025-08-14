Juanlu, ultimatum del Napoli: la reazione dopo le parole del ds Siviglia

vedi letture

Per la difesa, dopo la chiusura dell’affare Gutierrez col Girona per 18 milioni più 1 di bonus (visite mediche all’inizio della prossima settimana), sono giorni decisivi anche per risolvere il rebus Juanlu Sanchez. Il ds del Siviglia, Antonio Cordon, ha annunciato in conferenza stampa «sorprese per le trattative che sono in piedi e che sono vere» e tra queste c’è anche quella per l’esterno destro.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive: "Oltre a Juanlu, il riferimento è anche a Badé che può andare al Leverkusen per 30 milioni. Una cessione quanto prima sarà fondamentale per dare respiro alle casse del club e per accogliere i nuovi acquisti. Il Napoli resta fermo all’ultima offerta di 17 milioni (il Siviglia ne chiede 20) e vorrebbe che, in un senso o nell’altro, il sipario sull’affare calasse nelle prossime ore e comunque non oltre questa settimana. In stand-by il futuro di Zanoli, destinato al Bologna ma per cui anche l’Udinese non si arrende. Prima, però, bisognerà risolversi la questione Juanlu".