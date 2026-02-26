Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Victor Osimhen, centravanti del Galatasaray che ha segnato il primo dei due gol dei turchi nella sconfitta per 3-2 ai supplementari sul campo della Juventus che ha aperto comunque ai turchi le porte per gli ottavi di finale di Champions League.
Ha colpito il fatto che Osimhen abbia celebrato pochissimo la rete del momentaneo 3-1 del Gala contro la Juventus, quasi nulla. Il perché lo ha spiegato lo stesso centravanti nigeriano, intervistato da Prime Video al termine del match: "Non c'era bisogno di esultare. Penso sia importante rispettare un uomo al quale ho voluto bene e ha avuto una parte importante nella mia carriera, parlo ovviamente di Spalletti.
Abbiamo anche giocato male, pure con l'uomo in più, non c'era la necessità di festeggiare la rete, non sono quel calciatore che nasconde le emozioni. Ho visto tutta questa gente che applaudiva la Juve… Sono però contento della vittoria e di aver passato il turno".
