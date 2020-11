Juve-Napoli, fissata la data per il ricorso in Corte d'Appello: discussione e sentenza in un giorno

Juventus-Napoli non s'è mai disputata sul campo, ma va avanti nelle aule dei tribunali. Il club azzurro è stato penalizzato di un punto e ha perso la gara a tavolino per non aver fatto tutto quello che doveva per volare a Torino e disputare il match, ma di par suo Aurelio De Laurentiis è convinto di poter ribaltare la prima sentenza con il suo ricorso in Corte d'Appello. Già presentata la memoria difensiva, integrabile fino a due giorni prima dell'udienza. E adesso quest'udienza ha anche una data, come scrive il Corriere dello Sport:

"La verità su Juventus-Napoli è prevista per lunedì 9. Quel giorno, di fronte alla Corte Sportiva d'Appello, il club di De Laurentiis avrà il verdetto sullo 0-3 a tavolino e sul punto di penalizzazione che il Giudice Sportivo gli ha assegnato dopo che gli azzurri non sono andati a Torino a disputare il match del 4 ottobre. Tutto in un giorno: la discussione e la sentenza. Il Cas sarà presieduto da Piero Sandulli, a meno che non sia ricusato dalla Juve per le dichiarazioni rilasciate sulla vicenda prima del pronunciamento del Giudice Sportivo".