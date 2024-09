Live Juventus-Napoli 0-0: Conte cambia tutto il tridente d'attacco

76' - Si rialza Savona e si riprende a giocare.

75' - Gioco momentaneamente fermo, problemi per Savona.

74' - Subito Neres va sul fondo e mette in mezzo col destro, anticipato Simeone.

72' - Triplo cambio nel Napoli: Conte inserisce Simeone, David Neres e Folorunsho per Lukaku, Politano e Kvaratskhelia.

70' - KOOPMEINERS SPRECA! Break di Cambiaso che apparecchia in area per l'olandese, che col destro sbaglia totalmente il tiro.

68' - Rrahmani provvidenziale ad anticipare la palla diretta a Koopmeiners che avrebbe dovuto solo spingere in porta.

66' - Si riprende a giocare, Di Lorenzo può proseguire il match.

65' - Gioco fermo: lo staff medico del Napoli entra in campo per prestare soccorso a Di Lorenzo che ha ricevuto un pestone.

64' - Cambiaso va al cambio gioco verso Yildiz ma il suggerimento è troppo lungo.

62' - McTominay sguscia a Weah con una giocata deliziosa, ma poi sbaglia la misura del passaggio a Kvara.

61' - Cross a rientrare di Savona ma ancora una volta attento Rrahmani a spazzare.

57' - Bordata di fischi dello Stadium verso l'arbitro Doveri: Caprile prende con le mani un retropassaggio di Olivera ma il direttore di gara non fischia la punizione in seconda.

56' - Ancora Napoli pericoloso! Cross basso di Di Lorenzo per l'inserimento a fari spenti di Politano, che per centimetri non riesce a toccarla verso la porta.

55' - POLITANO! Azione personale del numero 21 azzurro che sfila a Yildiz sulla sinistra, punta Bremer e calcia col mancino. Palla di poco alta.

54' - Gran lavoro difensivo di Lukaku, che dopo essere stato anticipato da Cambiaso lo insegue e riconquista palla.

53' - Yildiz prova il break sulla sinistra ma Anguissa riesce a contenerlo.

52' - Buongiorno rompe la linea ed esce su McKennie, ma nel tentativo di anticipo commette fallo.

49' - Yildiz rientra sul destro e prova il tiro a giro: presa comoda per Caprile.

48' - Nico Gonzalez prova a pescare il jolly dalla lunga distanza: tiro da dimenticare.

46' - Thiago Motta sorprende: subito sostituito Vlahovic, entra al suo posto Weah.

19.08 - Comincia la ripresa.

18.50 - Finisce il primo tempo.

46' - DI GREGORIO! Politano batte la punizione su cui nessuno interviene e per poco non sorprende il portiere bianconero, che con un riflesso devia in corner.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

45' - McTominay guadagna un ottimo calcio di posizione dal vertice sinistro dell'area avversaria. Gran primo tempo del centrocampista scozzese.

43' - Bravissimo Di Lorenzo ad anticipare Vlahovic di testa sul cross di Yildiz: tutti molto attenti fin qui della retroguardia del Napoli.

39' - Tacco di Nico Gonzalez a favorire il cross di Savona: abile la difesa azzurra a rifugiarsi in calcio d'angolo.

38' - Ancora McTominay si libera in scioltezza della marcatura, conduce e scarica al limite dell'area per Lukaku che però viene fermato.

36' - Cambio forzato per Conte: problema muscolare per Meret che non ce la fa a proseguire, entra al suo posto Caprile.

33' - McKennie ammonito, per un fallo tattico su Buongiorno in ripartenza.

31' - Il Napoli se la costruisce bene sulla catena di destra: Politano scambia con Di Lorenzo che cerca il cut back per Kvara, anticipato da Bremer.

29' - MCTOMINAY! Lo scozzese riceve in mezzo al campo, punta la porta, e arrivato al limite dell'area libera il destro violento che costringe Di Gregorio a sporcarsi i guantoni.

28' - McTominay con grande personalità rompe la linea di pressione e serve Kvara, che però sbaglia il suggerimento per Lukaku.

26' - Brivido Napoli. Yildiz sempre con la stessa giocata a rientrare sul destro e crossare: stavolta Koopmeiners prolunga ma Olivera riesce a liberare l'area con l'aiuto di Buongiorno.

22' - La Juve si affaccia ancora nell'area azzurra: Koopmeiners riceve tra le linee e imbuca per McKennie che controlla e calcia. Buongiorno riesce a deviare il tiro in corner.

21' - Politano tenta la giocata sulla destra e conquista il calcio d'angolo.

19' - Juve pericolosa: Koopmeiners punta l'area e mette un pallone insidioso al centro, che Nico Gonzalez non riesce a controllare.

17' - Tanto spazio qui in contropiede per il Napoli, ma la Juventus è abile a ripiegare subito e fermare il tentativo di tiro di Lukaku.

15' - Cross di Nico Gonzalez per Vlahovic, bravissimo Buongiorno a contenere fisicamente e ad anticipare l'attaccante serbo.

13' - Ancora Yildiz ripropone la stessa situazione precedente: altro cross a rientrare sul secondo palo, stavolta è Vlahovic che non ci arriva.

12' - Errore in fase di impostazione di Savona che regala palla a Kvara, il georgiano prova a ripartire ma viene fermato in rimessa laterale.

10' - Spunto di Yildiz sulla sinistra che va al cross all'indirizzo di McKennie: lo statunitense di poco non arriva sul pallone.

7' - Circolazione palla a ritmi lenti della Juventus che poi prova l'imbucata improvvisa per Vlahovic, il quale però non arriva al pallone.

5' - Politano scappa sulla destra ed effettua il cross morbido che però attraversa tutta l'area di rigore senza trovare nessuno.

3' - Primo duello sulla sinistra tra Kvaratskhelia e Savona: il georgiano prova il dribbling e conquista rimessa laterale.

1' - Dalle posizioni occupate in campo è evidente lo schieramento del Napoli con la difesa a quattro. Politano per ora si posiziona nel mezzo spazio di destra mentre in possesso la zona calpestata da McTominay è molto avanzata, quasi al fianco di Lukaku.

18.02 - PARTITI! Comincia il match.

18.00 - Le squadre e lo stadio osservano un minuto di silenzio in ricordo della scomparsa di Totò Schillaci.

17.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.30 - Ai microfoni di DAZN è intervenuto il ds azzurro Giovanni Manna: "Io e il mister abbiamo iniziato un percorso insieme, è il nostro primo anno e c'è un confronto quotidiano con stima e reciproca fiducia. Il mister è centrale in questo progetto, per ora siamo contenti, abbiamo iniziato un percorso. Per me oggi c'è grande emozione, sono uscito da uomo dalla Juventus e ho grandi ricordi. Sono focalizzato sul presente e il futuro del Napoli, sono molto felice. Ho avuto un anno davanti, ho lavorato con Giuntoli e mi ha raccontato di Napoli. Ci sorrido adesso, sono orgoglioso del percorso che ho fatto e sono orgoglioso di essere a Napoli. Cambio modulo? Quando arrivano giocatori nuovi c'è sempre curiosità, abbiamo una rosa competitiva. Questa è la prima tappa, in salita, del viaggio. Dobbiamo rimanere focalizzati sul lavoro quotidiano. Il mister ha una rosa abbastanza completa, il lavoro in settimana è fondamentale e avrà visto bene McTominay".

17.15 - Il difensore azzurro Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN: "Quando gioco da braccetto c'è tutta la parte della costruzione, devo aiutare anche nella fase offensiva e lavorare di reparto nella fase difensiva. Per il modulo di oggi variamo durante la partita. E' una partita speciale, l'abbiamo preparata bene durante la settimana e non vediamo l'ora di scendere in campo. Duello con Vlahovic? Vedremo come andrà alla fine della partita".

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Antonio Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz. Vlahovic. All. Thiago Motta

17.00 - Sono ufficiali le scelte di formazione degli allenatori.

Le ultime sul Napoli

Ad oggi negli azzurri non risulta alcun indisponibile, fatta eccezione per Mario Rui che è fuori dalla lista Serie A. C'è però una grande novità in casa Napoli: mister Antonio Conte sta pensando seriamente al cambio modulo: 4-3-3 con Meret tra i pali e davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera più di Spinazzola. Sacrificato Mazzocchi per inserire in mezzo al campo McTominay, che va così verso l'esordio dal primo minuto, accanto a lui Lobotka e Anguissa. Nel terzetto offensivo Kvaratskhelia non si tocca e Politano va verso la conferma, anche se David Neres scalpita per la prima chance da titolare; i due esterni agiranno a supporto di Romelu Lukaku. Un'altra alternativa dell'ultim'ora è un 3-5-2 con Mazzocchi al posto di Politano (o con quest'ultimo a tutta fascia).

Le ultime sulla Juventus

Mister Thiago Motta nel suo 4-2-3-1 dovrà rinunciare agli infortunati Milik e Conceiçao ma recupera Gatti come annunciato in conferenza stampa. Da capire se il difensore italiano ci sarà dal primo minuto, in caso si prepara Savona a sostituirlo con Kalulu che scalerebbe a fare il centrale insieme a Bremer, mentre a sinistra non ci sono dubbi su Cambiaso; in porta ovviamente Di Gregorio. In mediana sono in quattro per due maglie: Locatelli, Khephren Thuram, Douglas Luiz e McKennie, con i primi due leggermente in vantaggio. Sulla trequarti il terzetto Nico Gonzalez-Koopmeiners-Yildiz si disporrà alle spalle di Vlahovic, pronti dalla panchina Weah e Mbangula.

Statistiche - Il Napoli ha vinto sei degli ultimi nove incroci con la Juventus: dal 2019/20 i partenopei sono la squadra che ha battuto più volte i bianconeri. Gli azzurri vengono da una striscia di tre vittorie consecutive: l'ultima volta che ne hanno messe in fila almeno quattro, sulla panchina sedeva Luciano Spalletti nell'anno dello scudetto. La formazione di Conte è quella ad aver tentato più tiri in questa Serie A (72), mentre quella di Thiago Motta ne ha concessi meno di chiunque altro (25). Romelu Lukaku ha segnato due gol nelle prime due partite di questa stagione in azzurro: in carriera non è mai riuscito a segnare in tutte e tre le partite d'esordio. Dusan Vlahovic solo contro la Roma ha una peggiore media gol rispetto al Napoli (tra le avversaria affrontate per almeno 300 minuti): il serbo ha segnato solo un gol in 516 minuti disputati contro gli azzurri. La Juventus non ha subito nemmeno un gol nelle quattro partite di questo campionato e solo in altre quattro occasioni aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro gare disputate in Serie A (1965/66, 1983/84, 1986/87 e 2014/15). Solo nella più recente di queste (2014/15) è riuscita a non subire gol anche nella quinta (record per i piemontesi nel massimo campionato).

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla trasferta dello Stadium forte del 4-0 al Cagliari che ha segnato la striscia di tre vittorie consecutive, ma la squadra non potrà essere seguita dai propri tifosi in quanto la trasferta è stata vietata ai residenti della provincia di Napoli. I partenopei alle ore 18.00 affronteranno la Juventus di Thiago Motta, galvanizzata dal 3-1 rifilato al PSV in Champions. In stagione i bianconeri non hanno ancora perso, peraltro subendo solo un gol (proprio in Champions): in Serie A due successi per 3-0 in avvio contro Como e Verona, per poi fermarsi sullo 0-0 sia con la Roma che ad Empoli. La Vecchia Signora con il sostegno del proprio pubblico proverà a ritrovare i tre punti in campionato, dopo due pareggi di fila.