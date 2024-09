Juventus, Gatti ancora da valutare: in mattinata il provino decisivo, scelto il sostituto

Juventus e Napoli inizierà già in mattinata con il provino di Federico Gatti. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero, uscito con una caviglia ammaccata dalla sfida di Champions contro il Psv, ieri si è allenato, ma la decisione finale sul suo impiego dal primo minuto verrà presa in extremis.

"Federico è a disposizione", ha detto ieri Thiago Motta che intanto ha pre-allertato Kalulu per eventualmente sostituire Gatti e far coppia con Bremer al centro della difesa. A quel punto a destra ci sarebbe spazio per il giovane Savona. Per il resto si va verso una formazione molto simile a quella vista in Europa con Yildiz, Koopmeiners e Nico alle spalle di Vlahovic.