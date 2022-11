Kim ai media turchi: "Fenerbahce? Mi manca, ci sono stato benissimo! Resto in contatto con tutti"

Kim, difensore del Napoli, dopo il debutto al Mondiale con la sua Corea del Sud contro l'Uruguay è intervenuto al microfono della televisione turca TRT Spor

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-jae, difensore del Napoli, dopo il debutto al Mondiale con la sua Corea del Sud contro l'Uruguay è intervenuto al microfono della televisione turca TRT Spor: "Ci sono stati alcuni momenti della partita complicati, ma siamo andati anche vicino al gol. Immagino un futuro positivo, penso che abbiamo buone possibilità di superare questo girone.

Fenerbahce? Lì ho avuto la mia prima esperienza in Europa e posso dire che è una squadra che mi manca molto perché ci ho trascorso un periodo bellissimo. Tanti calciatori bravi giocano nella Superlig turca, così come nel Fenerbahce. Sono ancora in contatto con tutti loro".