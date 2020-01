Kiss Kiss - Mertens resta al Napoli al 100%: con calma si discuterà di rinnovo

Aggiornamenti sulla questione Dries Mertens. Le ultime voci di mercato vorrebbero sul belga un forte interessamento del Chelsea per gennaio, ma Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato che, secondo fonti interne, Dries Mertens non partirà a gennaio. Resterà al Napoli al 100% anche perchè vuole battere tutti i record. La situazione relativa al rinnovo non è tramontata, anzi, il calciatore vuole rimanere a Napoli e la decisione per il suo futuro verrà presa con calma.