Kiss Kiss - Subito su Frattesi! Ottimi rapporti con l'agente, affare possibile

A volte ritornano. Il Napoli ripensa a Davide Frattesi, chiuso ormai all'Inter. Nel suo ruolo, oltre ai titolari, Chivu preferisce anche Sucic e ZIelinski e quindi per lui davvero poco spazio e possibile addio a gennaio. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal del possibile affondo per l'ex Sassuolo. “Dopo l’infortunio di Anguissa il Napoli cerca due centrocampisti, Mainoo piace, ma è giovane e non conosce il calcio italiano a differenza di Atta e Frendrup. Tengo lontano Pellegrini per una questione anagrafica, il Napoli voleva il calciatore ma poi non se n’è fatto niente.

Da ieri, non appena Anguissa ha sostenuto gli esami alla clinica Pineta Grande, ed è uscito il responso, il Napoli non ha perso tempo e ha acceso, con effetto immediato, i riflettori su Davide Frattesi. I rapporti tra il Napoli e il suo procuratore sono favolosi, gli azzurri stanno sondando e monitorando la situazione ricordando anche degli ottimi rapporti che il calciatore ha con il cantante Geolier. Bisognerebbe poi valutare la situazione economica riguardante il cartellino e discuterne con l’Inter, ma Manna si è già mosso”.