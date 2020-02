Koulibaly resta ai margini: a Cagliari la conferma della coppia di Milano

Koulibaly resta ai margini, scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che analizza l'annata disastrosa del difensore azzurro che, eccetto qualche serata di grazia come nelle sfide contro il Liverpool, ha sofferto e dispoutato una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. I problemi sono iniziati già la scorsa estate, quando - si legge - la Coppa d’Africa gli ha impedito di svolgere la regolare preparazione atletica, un handicap pesante per un giocatore dalla struttura fisica esplosiva. Poi l'inizio tormentato con le difficoltà con la Fiorentina e l'autorete contro la Juventus, le difficoltà nel far coppia con Manolas fino all'espulsione col Cagliari che rappresenta un altro momento delicato. La prestazione deludente al rientro contro il Lecce, dopo 54 giorni di stop, ha spinto tutti a fare un passo indietro e ad avere più prudenza in merito al suo utilizzo e per la gara di Cagliari si va verso la conferma della coppia Manolas-Maksimovic.