L'acquisto dichiarato che ADL non rifarebbe

Tornasse indietro, De Laurentiis non acquisterebbe Lobotka. Pur senza fare il nome dello slovacco, il patron azzurro lo ha fatto capire. Il presidente del Napoli ha spiegato di aver speso troppo nell'ultimo periodo ("Un paio di acquisti non avrei dovuto farli" testualmente) e di aver preso decisioni affrettate che andavano ponderate.

Chiaro il riferimento anche allo slovacco da parte di De Laurentiis, che ha analizzato anche la sua gestione perché parlando del prossimo mercato ha detto: "Se qualcuno non avesse giocato 5 minuti potevamo fare altre valutazioni". Questo è un messaggio rivolto al suo allenatore, per cui Lobotka era solo riserva. Da dicembre lo slovacco ha giocato una mezz'ora in totale in campionato: "Otteniamo i 5 cambi, è possibile farli solo gli ultimi 10 minuti perché non so come amministrarli? Ma stiamo scherzando? Me li fai giocare 5 minuti quando mi hai fatto investire perché ci credevi da morire e si annullano come valore e crescita?". Spalletti per ora lo valuterà in ritiro nonostante sia costato oltre 20 milioni di euro.