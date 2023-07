L'affare Kim-Bayern non è in dubbio! Tuchel: "Non è un segreto chi deve arrivare, nei prossimi giorni l'annuncio"

Visto che non è ancora arrivata l'ufficialità, qualcuno pensava (e forse ancora pensa) che la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco possa saltare

Visto che non è ancora arrivata l'ufficialità, qualcuno pensava (e forse ancora pensa) che la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco possa saltare. Non è così, facendo fede alle parole pronunciate da Thomas Tuchel in conferenza, che pur senza fare il nome fa capire che è già venuto fuori l'erede di Lucas Hernandez:

"Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni".