L'annuncio di Giuntoli sul mercato che non va sottovalutato

Cristiano Giuntoli ha aperto all'arrivo di un altro rinforzo. Lo ha lasciato intendere, senza dirlo, nel pre partita della sfida con la Fiorentina, quando lo hanno interrogato sul mercato: "Altri rinforzi? Siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam, ma - con un occhio al bilancio - stiamo comunque valutando delle occasioni. Mertens rinnova? Dobbiamo pensare al presente, ne parleremo alla fine".

In sintesi, Napoli vigile, occhio alle varie opportunità. Sarà difficile fare un investimento ma se si presentasse una opportunità in prestito come nel caso di Tuanzebe, il ds azzurro non si farebbe trovare impreparato. A sinistra c'è bisogno di un volto nuovo e da qui al 31 gennaio si lavorerà per trovare il rinforzo giusto.