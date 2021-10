L'annuncio di Spalletti che tutti stavano aspettando

Dries Mertens c'è, sta bene, sta tornando, sarà utile per il Napoli, tornerà determinante come nel suo stile. L'annuncio che tutti stavano aspettando è arrivato oggi pomeriggio in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha aperto al suo impiego sempre più intenso con queste parole: "Molto bene, si è messo definitivamente alle spalle questo periodo e si sente realmente di far parte dei 16 titolari che ci sono per partita, noi continuiamo a parlare di 11 titolari ma dobbiamo uniformarci. Con i 5 cambi i titolari non sono più 11, ma sono solo nelle menti di chi vuole cercare il dubbio dei calciatori. Ci sono i titolari dei 60 minuti ed i titolari dei 35', loro possono risolverla in qualsiasi momento e quindi hanno la stessa importanza di chi ha la maglia all'inizio".

Lo stesso Mertens aveva parlato con un video social in cui c'era anche Tommaso Starace, storico magazziniere azzurro, suo grande alleato di giochi: "Basta panchina, da adesso si gioca". Mertens è pronto, è chiaro che le scelte le farà Spalletti, che ha anche parlato della sua posizione in campo: "A Firenze stavamo vincendo 2-1, h tolto un attaccante ed un centrocampista, Osimhen e Fabian, ed ho messo Petagna e Mertens, quindi ha giocato sotto la punta quando vincevamo, è una cosa reale, che penso, più indicativa di quella non c'è. Per difendere il risultato, piuttosto di un centrocampista metto lui sotto punta per tenere distanti le pressioni e le paure di dover difendere. All'inizio? E' anche più facile perché siamo 0-0 e bisogna vincere, io l'ho messo sotto punta sul 2-1 che vincevamo, è eloquente".