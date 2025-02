L'emergenza a sinistra è finita: Spinazzola subito dal 1' a Como?

vedi letture

"Gli infortuni a sinistra stanno per appartenere al passato. Spinazzola e Olivera corrono verso il recupero". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Spazio alle scelte di formazione di Conte in vista della partita di domenica.

"L’ex Roma potrebbe ripartire da una maglia da titolare dopo aver saltato Udinese e Lazio per la lesione del medio gluteo destro. Più serio e più lungo lo stop dell’uruguagio, out nelle ultime quattro per una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha saltato Juventus, Roma, Udinese e Lazio. Era diventato un insostituibile per l’allenatore e punta a tornare al suo posto nel momento clou della stagione".