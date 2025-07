Da Torino - Simeone in granata, può essere la volta buona: c'è la formula

L'edizione odierna de La Stampa ricorda che più volte il Torino ha provato a prendere Giovanni Simeone, sottolineando che questa potrebbe essere la volta buona: "Il primo tentativo risale addirittura all’estate 2017, quando alla fine Niang vinse il ballottaggio e l’attaccante argentino passò dal Genoa alla Fiorentina, mentre negli ultimi anni il ds Vagnati ha tentato più volte di prenderlo. L’ultima risale allo scorso inverno per sostituire l’infortunato Zapata, ma le richieste del Napoli e il no di Conte frenarono ogni ipotesi.

L’ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni: Simeone è in scadenza di contratto, ma esiste un’opzione per prolungare fino al giugno 2027. Il centravanti non rientra nel progetto di Conte e ha già declinato la proposta del neopromosso Pisa, dando invece la sua piena disponibilità al Toro".