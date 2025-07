De Bruyne manda in tilt il merchandising: a ruba la sua maglia

Kevin De Bruyne non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia del Napoli, ma l’effetto sul popolo azzurro è già dirompente.Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse belga ha mandato in tilt il merchandising del club: la maglia numero 11 è andata immediatamente a ruba, sia durante il ritiro a Dimaro che attraverso le prenotazioni online.

Numeri da record che testimoniano l’entusiasmo alle stelle per l’arrivo dell’ex Manchester City. Un’accoglienza che lascia presagire un’esplosione di vendite quando prenderà il via la nuova stagione che vedrà il centrocampista guidare la squadra di Antonio Conte sia in campionato che in Champions League.