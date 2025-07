Osimhen e la frase in italiano, Gazzetta: "Lingua mai parlata a Napoli..."

Victor Osimhen ieri sera è arrivato a Istanbul per la sua nuova avventura al Galatasaray che si ripete, stavolta a titolo definitivo. Sui social in un video ha detto "Solo il Gala". I tifosi sono rimasti sorpresi dato che Osi mai si era sforzato a Napoli di parlare in italiano. Lo scrive anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Osi ha postato sui social una frase in un inaspettato italiano, lingua che gli è stata sconosciuta nel suo periodo napoletano".

Osimhen aveva ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Aveva rifiutato a giugno e anche nelle scorse settimane l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Alla fine ha scelto il club turco dove lo scorso anno ha vinto Super Lig e coppa e ha segnato 37 gol. Affare da 75 milioni più bonus con 40 subito e 35 entro un anno garantiti da lettere di credito. Inserita anche una penale anti-Italia valida due anni e percentuale del 10% su futura rivendita a favore del club azzurro.