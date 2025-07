Esterno, soluzione interna? Oltre a Raspadori, Conte in quel ruolo prova un altro giocatore

vedi letture

La questione dell'esterno offensivo che dovrà fare coppia con Lang a sinistra resta centrale nelle strategie di mercato del Napoli: ieri al Patini, nel corso delle prove tattiche, Spinazzola ha giocato più alto, un po' come fece al Franchi con la Fiorentina, ma l'idea che questa soluzione possa tornare utile non esclude comunque la caccia a un'altra ala pura. Manna è attivo sul versante inglese: contatti vivi con Raheem Sterling, 30 anni, e Jack Grealish, 29 anni, rispettivamente in uscita dal Chelsea e dal City. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

