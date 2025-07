Conte fissa una scadenza pure per le cessioni: vuole stabilità sul fronte uscite

vedi letture

Le ultime 48 ore sono servite al club azzurro per analizzare la situazione e scegliere le strategie. Come riporta Il Mattino nella sua edizione odierna, il trio De Laurentiis–Conte–Manna ha fatto il punto della situazione, stabilendo priorità e strategie dopo i primi dieci giorni di lavoro a Dimaro e fissando le linee guida per il futuro immediato.

L’obiettivo è chiaro: "Conte vuole inserire al più presto il nuovo esterno e completare così la rosa, ma al tempo stesso ha chiesto stabilità sul fronte delle uscite. Nessuna cessione negli ultimi 15 giorni di mercato, soprattutto se riguarda giocatori chiave. L’esterno offensivo, invece, deve arrivare ‘a casa’ quanto prima" spiega il quotidiano.