Ndoye, Il Mattino non ha dubbi: "Napoli è un'occasione persa per lo svizzero"

vedi letture

Il Napoli valuta le opzioni, le vaglia e poi decide. L’operazione Dan Ndoye resta un tema aperto in casa Napoli e i tifosi si chiedono: lo svizzero è un' occasione mancata o scelta strategica di non arrivare alle cifre altissime richieste dal Bologna? Forse più la prima per il calciatore che non per il club, secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

“Brescianini ha fatto storia e forse qualcuno lo ha dimenticato. Sin dal primo approccio il Napoli era stato chiaro con il Bologna: non si andrà oltre i 35 milioni, una valutazione che in casa azzurra veniva già considerata ‘generosa’ si legge sul quotidiano.