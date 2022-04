La carica dei 50mila: la prima del Maradona al 100% e numeri che mancano dal 2018!

La carica dei 50mila, titola il Corriere del Mezzogiorno in merito all'affluenza al Maradona che dopo più di due anni non avrà più limiti

La carica dei 50mila, titola il Corriere del Mezzogiorno in merito all'affluenza al Maradona che dopo più di due anni non avrà più limiti di capienza: "L’ultima volta era il 29 febbraio 2020, si giocava Napoli-Torino, l’incubo della pandemia stava diventando un’amara realtà e a Fuorigrotta c’erano circa venticinquemila persone. Napoli-Fiorentina sarà la prima partita con la capienza massima consentita da quando lo stadio è dedicato a Diego Armando Maradona.

Non c’è ancora il sold-out, mancano pochi biglietti nel settore inferiore della Curva A e in Tribuna Posillipo. Il tutto esaurito potrebbe anche non esserci ma il Maradona ribollirà di passione per trascinare il Napoli al successo. Questi numeri mancano a Fuorigrotta da Napoli-Paris Saint Germain del 6 novembre 2018, quando andarono a ruba i biglietti per il ritorno di Cavani da avversario. Per ritrovare la carica dei 50000 in una sfida di campionato, bisogna addirittura risalire alla stagione dei 91 punti, allo scontro diretto perso dal Napoli di Sarri contro la Juventus di Higuain. Considerando Napoli-Roma in programma a Pasquetta alle 19, il Maradona potrebbe fare il bis e, quindi, accogliere centomila spettatori circa nell’arco di otto giorni".