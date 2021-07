La confessione di Insigne agli amici che fa tremare i tifosi del Napoli

Ci sono ancora grandi incertezze sul futuro a Napoli di Lorenzo Insigne. Il contratto scade nel 2022 e non c'è intesa sulla firma per il rinnovo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport intanto scrive: "Lorenzo agli amici ha detto che è pronto a concentrarsi per giocare un’ultima, grande stagione al Napoli. Per poi andare via. Sicuri sia il finale migliore del film?".