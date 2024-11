La domanda di Stramaccioni a Conte su McTominay l'avremmo voluta fare tutti

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:50 In primo piano

Lo abbiamo pensato tutti, lo ha detto Stramaccioni a Conte ai microfoni di Dazn a fine partita. "Ma McTominay non esce mai? La 8 sulla lavagnetta è rotta". Una domanda posta con garbo e ironia che ha fatto sorridere l'allenatore del Napoli. Perché è davvero così, lo scozzese è lo stakanovista di Conte. Mai un cambio da quando è diventato titolare con la Juve. Sempre in campo e sempre per tutti i novanta minuti più recupero.

Questo perché l'ex Manchester United non accusa la fatica. E' sempre attento, scrupoloso, vigile, decisivo. Aiuta la squadra dietro e si rende pericoloso oltre la metà campo. Sa fare tante cose, è raccordo tra centrocampo e attacco, ha grande esperienza. Nei finali aiuta sulle palle alte, poi torna a supportare l'attacco. Insomma, un giocatore totale. Insostituibile in tutti i sensi.