La fine di un silenzio assordante: l'attesa per le risposte di Ancelotti

Di Carmine Ubertone - Nella giornata di oggi, sono partite le raccomandate in merito ai provvedimenti del presidente De Laurentiis nei confronti dei calciatori per l'ammutinamento post-Salisburgo, la società, come da precisa e ferma posizione del presidente De Laurentiis, ha attivato il Collegio Arbitrale. L'atmosfera che si vive in casa partenopea è di attesa ma mercoledi gli azzurri possono centrare un primo grande obiettivo: la qualificazione agli ottavi di Champions.

La vigilia - Ancelotti dovrà gestire con tutta l'esperienza che lo contraddistingue la vigilia di una gara che può sembrare più un ''fastidio'' in quanto il Napoli dovrà essere concentrato nel vincere le partite di campionato da qui alla sosta di Natale per salvare la panchina del tecnico emiliano e soprattutto la stagione. Con il Liverpool, anche perdendo, in casa di mancata vittoria del Salisburgo, arriverebbe la qualificazione. E' sicuramente il momento più critico dell'era De Laurentiis ma un risultato positivo contro i Reds, potrebbe rasserenare tutto l'ambiente e dare nuovi stimoli ad una squadra che sembra lontanissima parente di quella ammirata nella gara di andata contro gli uomini di Klopp.

Domani la conferenza di Ancelotti - Finalmente dopo un silenzio che stava diventando assordante, Carlo Ancelotti tornerà a parlare alla vigilia della sfida al Liverpool. L’allenatore terrà la consueta conferenza stampa prevista per le gare di Champions, nonostante il Napoli sia in silenzio stampa dalla sera del 5 novembre, ma domani per disposizioni UEFA sarà costretto a parlare assieme ad un calciatore. In conferenza, probabilmente verrà chiesto di non fare domande extra campo però Ancelotti dovrà comunque esprimersi sullo stato di forma della squadra partenopea e sulla salute dello spogliatoio. Saranno molto importanti le parole del tecnico emiliano per capire di più su questo interminabile periodo ma soprattutto per fare chiarezza su una situazione che, giorno dopo giorno, diventa sempre più difficile.