La prima scelta di Calzona: ADL voleva il ritiro, Ciccio dice no

Sul Corriere dello Sport si scrive della scelta del nuovo allenatore di lasciare la serata a libera alla squadra alla vigilia della sfida in Champions con i catalani

Nessun cambio programma: Calzona dice no al ritiro pre Barcellona. Sul Corriere dello Sport si scrive della scelta del nuovo allenatore di lasciare la serata libera alla squadra alla vigilia della sfida in Champions con i catalani: "Calzona sapeva perfettamente che con il tempo a disposizione non avrebbe potuto fare altro se non spolverare un po’ dei suoi principi, e così ha puntato molto sulla mentalità: ha urlato, incitato, spronato i giocatori.

E a fine seduta ha radunato tutti in cerchio dispensando complimenti per il lavoro. De Laurentiis aveva chiesto il ritiro pre Barça, ma Ciccio ha preferito non cambiare il programma esistente, concedendo la notte in famiglia alla squadra: saggio toccasana in un momento di tensione. Nel suo staff, intanto, sono comparsi altri due collaboratori: Brini e Segarelli. Confermato Grava".