La reazione di Gattuso al pareggio rivelata dallo spogliatoio

C'è una domanda ricorrente fatta ai calciatori del Napoli dopo la partita contro la Real Sociedad: Gattuso era arrabbiato per il gol subito nel finale? Tutti hanno risposto "no". Certo, c'era voglia di vittoria, per la prima al Maradona, ma i vari Fabian e Koulibaly, intervenuti a fine partita, hanno ricordato che il vero obiettivo era qualificarsi come primi nel girone e il Napoli ce l'ha fatta. Il pari, poi, è arrivato contro una squadra forte, di grande valore, tra le prime della classe in Liga, che ha meritato la rete nel finale. L'1-1 dunque è un risultato giusto e Gattuso dunque può ritenersi soddisfatto per la prova dei suoi e per il primo traguardo stagionale ottenuto con ampio merito.