La sosta (anche) per accelerare sui rinnovi: il punto sulle trattative

E' tempo di rinnovi. Il Napoli ha fatto il vuoto in Serie A, a breve si proporrà con fiducia anche in Champions e la società già da tempo sta portando avanti le trattative per blindare i protagonisti, e non solo, di un gruppo meraviglioso. A partire ovviamente dall'artefice del progetto tecnico, quel Luciano Spalletti confermato pubblicamente da De Laurentiis che ha un'opzione per un rinnovo automatico di una stagione (da esercitare entro giugno) ma che potrebbe ridiscutere l'accordo ed andare così ad un prolungamento di due stagioni (insieme ad un premio dal punto di vista economico).

Da annunciare

Dopo il rinnovo di Lobotka, tutt'altro che scontato considerando il balzo d'ingaggio e le sirene di tante big europee, il Napoli è vicino ad altre operazioni. Come anticipato ieri da Tmw, è da annunciare il rinnovo di Juan Jesus: l’accordo con il difensore brasiliano prevede il prolungamento di una stagione con opzione per il 2025. Anche l'ex Inter e Roma, nonostante il poco spazio nell'ultimo periodo, aveva diverse proposte interessanti. A seguire dovrebbe toccare invece ad Amir Rrahmani, attualmente in scadenza 2024: la trattativa non è conclusa, ma tutte le parti lavorano per la permanenza. E poi a capitan Di Lorenzo.

A rischio

Quelli più complessi riguardano Zielinski e Lozano, tra gli elementi con gli ingaggi più alti e che difficilmente accetteranno un accordo al ribasso per rientrare nel nuovo tetto societario. Per Osimhen invece il Napoli è disposto ad uno sforzo importante, un'eccezione sforando di gran lunga il monte stipendi, ma dipenderà dalle offerte dalla Premier - sia di cartellino ma soprattutto per un ingaggio eventualmente in doppia cifra - ed è difficile una permanenza. Contratto lungo invece per Kvaratskhelia e margine di manovra per adeguare l'ingaggio e tenerlo (almeno) un altro anno. Per Kim invece si tratterà per rimuovere la clausola.