Paradossale clima di tensione, Repubblica: “Primi ma con nervosismo e senza sorrisi”

vedi letture

Il Napoli sarà chiamato a difendere il primato in campionato oggi pomeriggio alle 15 contro il Bologna. Gli azzurri sono ancora in vetta alla classifica, ma il clima attorno alla squadra non sembra essere dei più sereni. E questo è quanto scrive La Repubblica oggi in edicola: "Urla del silenzio. II Napoli fa visita al Bologna e Antonio Conte ha passato la vigilia senza parlare, scegliendo di tenersi dentro il fastidio per le critiche rivolte alla sua squadra dopo i pareggi contro Como e Eintracht Francoforte.

Paradossale il clima di tensione che aleggia intorno agli azzurri, costretti a difendere con i nervi tesi e senza sorrisi il loro primato in classifica. Tutta colpa dell'emergenza con cui continuano a convivere i campioni d'Italia, privi a tempo indeterminato di Meret, Lukaku e De Bruyne e nella circostanza pure di Gilmour e Spinazzola. In fermento, come se non bastasse, anche i tifosi, per l'ennesimo provvedimento restrittivo nei confronti dei residenti in Campania: trasferta vietata per motivi di ordine pubblico.