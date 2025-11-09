Retroscena Mainoo: il suggerimento al Napoli è arrivato da un suo ex compagno

Il Napoli è già proiettato sulla sessione di mercato di gennaio. L'obiettivo primario è rafforzare il centrocampo, reparto che sarà inevitabilmente messo sotto pressione dall'infortunio di Kevin De Bruyne e dall'assenza prolungata di Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d'Africa. Tra i nomi caldi che circolano in ottica azzurra c'è quello del giovane talento inglese Kobbie Mainoo. Le indiscrezioni, provenienti direttamente dall'Inghilterra, si fanno sempre più insistenti, con il The Sun che rivela un retroscena intrigante.

Secondo la testata britannica, sarebbe stato Scott McTominay a suggerire l'acquisto di Mainoo al tecnico Antonio Conte. "Scott è andato a parlare con Conte e gli ha detto di prendere Kobbie Mainoo", si legge sul quotidiano inglese. McTominay, che conosce bene Mainoo dai tempi della comune esperienza al Manchester United, avrebbe elogiato le qualità del ragazzo, ritenendolo un'aggiunta di grande valore per la squadra, indipendentemente dalla formula (prestito o trasferimento a titolo definitivo).