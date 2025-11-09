Il Monaco crolla: il Napoli è l’unica squadra in Europa imbattuta in casa nel 2025

Il Monaco crolla: il Napoli è l'unica squadra in Europa imbattuta in casa nel 2025
Oggi alle 00:15Notizie
di Francesco Carbone

Con la pesante sconfitta interna del Monaco per 4-1 contro il Lens nel dodicesimo turno di Ligue 1, il Napoli diventa l’unica squadra nei cinque principali campionati europei ancora imbattuta in casa nel 2025.

Lo stadio Diego Armando Maradona resta dunque un fortino, dove il Napoli non perde in Serie A dall’8 dicembre 2024, giorno dell’ultima sconfitta contro la Lazio. Da allora gli azzurri hanno collezionato 12 vittorie e 4 pareggi nelle 16 partite disputate davanti al proprio pubblico, costruendo la più lunga striscia d’imbattibilità casalinga attualmente in corso non solo nel campionato italiano, ma anche in tutta Europa.