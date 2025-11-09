Lega Serie A come Dazn: chiederà risarcimento agli utenti del "pezzotto"
La Serie A segue l’esempio di Dazn nella lotta contro il “pezzotto”. Dopo la richiesta del colosso dello streaming di un indennizzo forfettario di 500 euro agli utenti pirata, anche la Lega calcio ha annunciato l’intenzione di chiedere un risarcimento alle oltre duemila persone già multate per aver usufruito di abbonamenti Iptv illegali.
L’importo esatto non è ancora stato definito, ma secondo quanto dichiarato dal presidente Ezio Maria Simonelli al Football Summit Forum della Gazzetta dello Sport e della Sda Bocconi, i legali della Serie A stanno lavorando a una cifra forfaittaria che potrebbe essere anche superiore ai 500 euro proposti da Dazn. Gli utenti coinvolti riceveranno nei prossimi mesi una lettera simile a quella inviata dalla piattaforma streaming, con la richiesta di risarcimento e l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà per via civile.
