L’addio annunciato un anno fa adesso è vicino

Le parole sono importanti. Lo ricordava ossessivamente Nanni Moretti in suo film e per Hysaj questa regola sembrava valere ancor di più nella prima parte della stagione ‘Voglio vincere trofei, ho bisogno di un’altra piazza’ dichiarava lo stesso calciatore il 30 maggio, al termine di una stagione non certo esaltante per lui. Durante tutto il calciomercato, però, non si è trovato un club che andasse a soddisfare le richieste del Napoli ed il classe ’94 era rimasto con la faccia del separato in casa e trovando poca fiducia da Ancelotti.

L’arrivo di Rino Gattuso sembrava poter cambiare lo scenario. L’ex Empoli con il nuovo tecnico stava trovando continuità e fiducia, trovando spazio sia come esterno destro che come prima alternativa a sinistra di Mario Rui. Eppure, la volontà ribadita più volta dal suo agente appare chiare: “Non voglio tenere due miei assistiti che siano in concorrenza nella stessa squadra” ha più volte ribadito Mario Giuffredi, procuratore anche di Giovanni Di Lorenzo. Più volte lo stesso agente ha spiegato come la possibilità di un rinnovo col Napoli (contratto in scadenza nel giugno 2021) sarebbe comunque finalizzata ad una cessione estiva.

Un addio posticipato. Dopo dodici mesi dall’annuncio dello stesso calciatore, dunque, appare ormai tracciata la strada per la partenza dell’albanese. Resta da capire, però che tipo di valutazione potrà avere e quali club potranno essere interessati. Riuscirà davvero a trovare squadra che possano garantirgli di vincere trofei? Al mercato, come sempre, l’ardua sentenza…