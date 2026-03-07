Tuttonapoli Il ritorno del figliol prodigo: Elmas si è ripreso il Napoli

Il ritorno del figliol prodigo. Eljif Elmas è tornato al Napoli il 1° settembre 2025, chiudendo un cerchio aperto due anni prima quando la cessione al Lipsia per 25 milioni aveva fatto discutere. Questa volta la formula è stata diversa: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 17 milioni più bonus. Il suo debutto nella seconda avventura azzurra è arrivato il 13 settembre, subentrando nella vittoriosa trasferta di Firenze.

Jolly tuttofare, non titolare fisso. In Serie A Elmas ha collezionato 25 presenze per un totale di 1.498 minuti. Un impiego da jolly di lusso, dunque, coerente con il suo profilo: utile ovunque, raramente inamovibile. E ieri ha segnato il primo gol in campionato nella vittoria per 2-1 in casa con il Torino.

Il momento no e la rinascita. A un certo punto della stagione Elmas ha attraversato un periodo di appannamento, complice anche il ruolo di mediano che non gli appartiene naturalmente. Lo stesso giocatore ha ammesso le difficoltà: "È stato un periodo difficile, giocavo mediano ma mi sono trovato bene. Sono sempre pronto a dare il massimo." Il gol contro il Torino nel 2-1 di ieri sera è arrivato come una liberazione personale oltre che come rete decisiva per la squadra, con Elmas che ha sottolineato come la squadra abbia conquistato la Supercoppa in questa stagione, guardando però già avanti ai prossimi obiettivi.

Il destino beffardo. La storia di Elmas in questa stagione ha però anche un risvolto ironico e quasi cinematografico: il Torino lo aveva lasciato andare per ragioni economiche, convinto di poterlo acquistare a prezzo scontato dal Lipsia. Il Napoli non si è fatto problemi e lo ha preso. Risultato? Proprio lui ha firmato il 2-0 che ha condannato i granata alla quattordicesima sconfitta stagionale. Il calcio sa essere crudele, a volte.