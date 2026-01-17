Lang, forte inserimento della Roma! Dietrofront Napoli: ora punta a cederlo

La Roma piomba su Noa Lang. L’esterno olandese, acquistato a luglio dal Napoli per 27 milioni più 3 bonus, è diventato all’improvviso uno dei pezzi pregiati del mercato invernale, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando di una fila è lunghissima perché ora è in uscita. Non sembrava possibile fino a qualche settimana fa, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato ed è scivolato gradualmente sempre più in basso nelle gerarchie.

La Roma s’è inserita. E non è l'unica. Forte la concorrenza del Galatasaray, ma dalla Premier c'è anche il Bournemouth dell’ex ds romanista Tiago Pinto. Il Napoli per chiederlo chiede 27 milioni di euro senza bonus per rientrare dall'investimento e sbloccare il mercato a saldo zero. Con la Roma s’è parlato di nuovo di Evan Ferguson, che resta nel mirino insieme con En-Nesyri, ma i giallorossi - dopo aver speso 52mln per Robinio e Malen - non possono sborsare ora altri 27mln, non senza un riscatto in estate. Nulla è escluso e a questo punto giocherà un ruolo decisivo anche la volontà di Lang.