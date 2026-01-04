Lang, l'agente tratta col Galatasaray! Rai: due nomi per sostituirlo, ma ci sono problemi

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso de 'Il Sabato al 90°' su Rai 2 ha presentato i possibili movimenti del Napoli in questa sessione invernale, soffermandosi in primis sulla possibile cessione di Noa Lang: "Il nuovo indice economico della Federcalcio non consentirà al Napoli di fare grandi cose: un mercato a saldo zero, cioè può spendere ciò che incassa. In queste ore l’agente di Noa Lang, Ali Dursun, è ad Istanbul e tratta col Galatasaray. Due problemi: la valutazione del Napoli e soprattutto la volontà del ragazzo, che potrebbe decidere di lasciare Napoli ma non per la Turchia.

Le alternative a Lang? Chiesa, il sogno non troppo proibito di Antonio Conte, e Laurienté del Sassuolo. Lorenzo Lucca è sul mercato, c’è Mourinho che pressa, il Benfica su tutte lo vuole assolutamente. Il Napoli però deve prima riscattarlo per poi darlo ai lusitani, in questo caso c’è però l’interesse per un attaccante: il primo nome proposto a Manna è il romanista Dovbyk”.