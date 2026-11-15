De Bruyne spaziale! Belgio troppo forte per l’Italia: 4-1 e addio Nations League

Belgio-Italia 4-1, De Bruyne trascina i Diavoli Rossi: Mancini eliminato dalla Nations League, Pio Esposito sbaglia un rigore.

Una serata da dimenticare per l'Italia di Roberto Mancini, travolta 4-1 dal Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles ed eliminata dalla Nations League già al termine della fase a gironi. Cinquantuno giorni dopo la sconfitta di Roma, gli azzurri cadono nuovamente contro i Diavoli Rossi, trascinati da uno straordinario Kevin De Bruyne, protagonista di una prestazione di altissimo livello. Eppure la partita era cominciata nel migliore dei modi per la Nazionale italiana, passata in vantaggio all'11' grazie a Pio Esposito, autore del suo decimo gol in appena 15 presenze con la maglia azzurra. L'attaccante ha finalizzato una ripartenza perfetta, sfruttando il cross basso di Kayode e battendo Lammens con un tocco ravvicinato. Un'illusione durata pochissimo: al 14' De Cuyper ha ristabilito la parità, al 22' Ngoy ha completato il sorpasso sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 26' Doku ha firmato il 3-1 con una splendida azione personale. Un primo tempo dominato dai padroni di casa, capaci di mettere in evidenza tutte le difficoltà tecniche, tattiche e fisiche dell'Italia.

Belgio-Italia 4-1, De Bruyne imprendibile: Mancini sbaglia le scelte, Donnarumma evita un passivo peggiore

Il Belgio ha mostrato una superiorità netta, con De Bruyne autentico padrone del centrocampo e un'Italia incapace di reagire dopo il vantaggio iniziale. Le scelte di Mancini non hanno prodotto i risultati sperati: il commissario tecnico aveva puntato su Koleosho, Pisilli e Fagioli, ma all'intervallo ha già modificato due delle tre novità rispetto alla vittoria contro la Francia. Gli azzurri hanno sofferto il palleggio e la velocità dei padroni di casa, affidandosi soprattutto agli interventi di Donnarumma per evitare un risultato ancora più pesante. Il portiere si è superato al 43' su una conclusione di De Bruyne e ha continuato a distinguersi nella ripresa, prima di arrendersi al gol del definitivo 4-1 realizzato all'80' dal milanista Moreira. Nel recupero è arrivata anche l'ultima delusione, con Lammens capace di neutralizzare un calcio di rigore a Pio Esposito. La sconfitta condanna l'Italia al terzo posto nel gruppo A1 e all'eliminazione dalla Nations League, nonostante i dieci punti conquistati nelle quattro partite precedenti. Il prossimo appuntamento sarà il sorteggio del 6 dicembre a Belfast, quando gli azzurri verranno inseriti in un girone da cinque squadre per le qualificazioni a Euro 2028. Una battuta d'arresto pesantissima che ridimensiona gli entusiasmi delle ultime settimane e conferma quanto lavoro attenda ancora Mancini.