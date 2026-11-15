Zirkzee-Napoli si può fare! Romano: "Serie possibilità di rivederlo in Italia! E Varela..."
Il Napoli continua a valutare possibili rinforzi offensivi per il mercato di gennaio. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna figura anche Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che vorrebbe trovare maggiore continuità. L'olandese non escluderebbe un ritorno in Serie A nel 2027, anche se molto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Sullo sfondo resta anche la pista che porta a Gustavo Varela del Monza.
Zirkzee-Napoli, Fabrizio Romano: "Vuole più spazio, ma Manna ha incontrato gli agenti di Varela"
A fare il punto è Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube: "Ci sono serie possibilità di rivedere Zirkzee in Italia nel 2027, ma bisognerà capire cosa accadrà con Pochettino. Zirkzee in realtà è da un po' che pensa di poter avere opportunità diverse: vuole giocare da protagonista e vuole più spazio". Il giornalista ha poi aggiunto: "Ci avevano pensato Fiorentina, Juventus, Everton in estate. A meno che non cambi tutto con l'arrivo di Pochettino, Zirkzee continua a pensare ad un ritorno in Italia. Si parla molto del Napoli, ma vediamo perché il Napoli ha avuto un incontro con gli agenti di Varela. Vediamo cosa succede".
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