4 cessioni e 4 acquisti, ADL pianifica la rivoluzione a gennaio: tutti i nomi in entrata e uscita
Il Napoli prepara una profonda trasformazione della rosa, con il mercato di gennaio destinato a rappresentare il primo passo di un rinnovamento che proseguirà anche in estate. L'obiettivo è ringiovanire un organico che a giugno conterà dodici calciatori sopra i trent'anni, intervenendo contemporaneamente sui reparti che hanno mostrato maggiori difficoltà. Aurelio De Laurentiis è pronto a sostenere il progetto, ma serviranno anche delle cessioni per finanziare i nuovi investimenti. Il piano prevede fino a quattro partenze e altrettanti arrivi, con particolare attenzione al centrocampo.
Napoli, Anguissa verso l'addio: sei nomi sul taccuino di Manna
Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Frank Anguissa appare sempre più lontano da Napoli. Il contratto è in scadenza e i dialoghi per il rinnovo sono fermi da tempo. Anche l'eventuale partenza di Kevin De Bruyne potrebbe rendere necessari due innesti in mediana. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue diversi profili: Bakola del Sassuolo, Coulibaly e Camara del Monaco, Sven Mijnans del PSV, Gustavo Varela del Monza e Patrick Zabi del Paris FC. Giovani e calciatori di prospettiva per abbassare l'età media e aumentare il dinamismo della squadra.
Napoli, Lucca e Lang possono partire. Anche Beukema non è intoccabile
Le riflessioni riguardano anche Lorenzo Lucca e Noa Lang, acquistati rispettivamente per 35 e 28 milioni di euro, ma finora lontani dalle aspettative. Per l'olandese potrebbe riaprirsi la pista Galatasaray, mentre per Lucca si attendono nuovi interessamenti. In difesa, invece, il Napoli valuterà eventuali offerte per Sam Beukema, arrivato per 32 milioni. Il recupero di Badiashile e il futuro rientro di Buongiorno contribuiranno alle valutazioni del club, intenzionato a rinnovarsi senza compromettere gli equilibri economici.
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