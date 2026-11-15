Hojlund fa doppietta col Portogallo, ma scoppia la polemica per due esultanze provocatorie

Rasmus Hojlund protagonista con la Danimarca grazie a una doppietta contro il Portogallo. Fanno discutere, però, le esultanze dell'attaccante del Napoli.

Una doppietta da protagonista, ma anche due esultanze destinate a far discutere. Rasmus Hojlund si è preso la scena in Portogallo-Danimarca, andando a segno prima con il sinistro e poi con il destro. Un'altra prestazione di alto livello con la nazionale per l'attaccante del Napoli, che continua invece a incontrare difficoltà in maglia azzurra. A far parlare, però, sono stati soprattutto i gesti con cui il danese ha celebrato le due reti.

Hojlund, polemica in Portogallo: il gesto del silenzio e quello del taglio alla gola

Come racconta Il Mattino, dopo il primo gol Hojlund ha portato l'indice davanti alla bocca per zittire lo stadio, probabilmente anche in risposta al ct portoghese Jorge Jesus, con cui aveva avuto delle scintille all'andata. Ancora più discussa la seconda esultanza, con un gesto che imitava il taglio alla gola. Un movimento che, secondo il quotidiano, non aveva intenzioni violente, ma che i tifosi lusitani hanno interpretato come una grave provocazione.