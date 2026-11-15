Ultim'ora Addio De Bruyne? Sky: contatti Napoli-PSV già per gennaio! Parte la trattativa

Calciomercato Napoli, il PSV accelera per Kevin De Bruyne e valuta un'offerta già a gennaio. Gli azzurri chiedono un indennizzo per il belga.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli è sempre più incerto. Il PSV Eindhoven, che inizialmente pensava al centrocampista belga per giugno, potrebbe anticipare i tempi e tentare di acquistarlo già durante il mercato di gennaio. I primi contatti con il club azzurro ci sarebbero già stati e nei prossimi giorni gli olandesi potrebbero intensificare le trattative. Sullo sfondo anche alcuni malintesi tra il calciatore e Massimiliano Allegri, che sarebbero stati comunque superati.

De Bruyne-PSV, Sky Sport: "Il Napoli non lo lascerà partire gratis"

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la situazione attorno al belga non sarebbe del tutto tranquilla e la sua permanenza in azzurro non può essere considerata scontata. Il PSV starebbe valutando seriamente un affondo immediato, anche alla luce degli sviluppi delle ultime settimane. Il Napoli, però, dopo l'importante investimento sostenuto per l'ingaggio di De Bruyne, non avrebbe intenzione di liberarlo a parametro zero. La società chiederebbe un indennizzo economico per autorizzarne la partenza, aprendo così la strada a possibili giornate di trattative con il club olandese.