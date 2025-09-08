Le ultime su David Neres: le sensazioni in vista della Fiorentina
Come sta David Neres? Il brasiliano aveva saltato la sfida al Cagliari, giocata prima della sosta al Maradona, per un affaticamento muscolare e non appare ancora chiaro se possa essere a disposizione per la trasferta di Firenze. A fornire le ultime sull'esterno è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
"A preoccupare un po’ di più è David il brasiliano, fuori sin dalla vigilia della seconda contro il Cagliari per un affaticamento muscolare ufficialmente comunicato dal club a ridosso del fischio d’inizio, ma ovviamente fuori anche dall’allenamento congiunto con l’Avellino. Le condizioni di Neres, comunque, saranno analizzate giorno dopo giorno a partire da oggi: se non ci sarà alcun rischio, l’obiettivo è aggregarlo al gruppo in tempo utile per consentire a Conte di convocarlo per Firenze".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
